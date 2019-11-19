В Волгограде фура с морковью протаранила 13 авто — видео

30-летний водитель взял машину в аренду, не зная о серьёзной проблеме с тормозами.

В Волгограде фура протаранила 13 автомобилей из-за отказавших тормозов, пострадало пять человек. Об этом пишет "Волгоград онлайн".

Инцидент произошёл около 20:00 (19:00 мск) в Краснооктябрьском районе. Тягач Scania с полуприцепом протаранил 13 автомобилей и только потом остановился на перекрёстке Первой Продольной улицы. По словам водителя, у машины отказали тормоза.

В результате происшествия пострадало по меньшей мере пять человек, в том числе двухлетняя девочка. Её доставили в больницу с предварительным диагнозом "сотрясение мозга".

— Смотрю, впереди меня чёрная иномарка разбитая, и фура на меня несётся. Чуть вправо повернул, и она влетает в рядом со мной стоявший белый фургон. Меня осколками засыпало, — рассказал один из очевидцев аварии.

Другой свидетель ДТП рассказал, что 30-летний водитель фуры ехал домой и взял попутный груз — морковь. Притормаживая на светофоре, он понял, что у взятой в аренду машины не работают тормоза.

— Он попытался вырулить, объехать автомобили, но не сумел. Вину в аварии полностью признаёт, — рассказал мужчина.

Ранее в Москве пьяный водитель мусоровоза протаранил тоже пять автомобилей.