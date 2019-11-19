Хабаровский экс-депутат арестован по делу об убийстве

Защитники подозреваемого уже заявили, что задержание произвели, чтобы оказать на него давление.

Следственный комитет России запросил сегодня в суде арест предпринимателя и бывшего депутата Хабаровской краевой думы Николая Мистрюкова, суд прошение удовлетворил. Его подозревают в убийстве в 2004 году бизнесмена Евгения Зори. Об этом сообщил следователь на заседании Басманного суда Москвы.

— Уголовное дело было возбуждено в 2004 году в связи с тем, что в Хабаровске нашли труп Евгения Зори, — приводит ТАСС слова следователя.

Тело с огнестрельными ранениями обнаружили на одной из улиц Хабаровска в 2004 году. В городе он был учредителем ряда коммерческих организаций. Ранее СКР не сообщал о раскрытии этого убийства.

Отмечается, что вину Мистрюкова подтвердили показания свидетелей. При этом защита подозреваемого заявила о давлении, которое якобы оказывает следствие на Мистрюкова, а также утверждает об отсутствии доказательств его причастности к убийству 15-летней давности.

В 2004 году Мистрюкова уже привлекали по этому делу, но тогда с него сняли все подозрения. Как утверждают защитники подозреваемого, новое задержание произвели с целью оказать на него давление, чтобы получить показания против других лиц.

Николай Мистрюков возглавляет компанию "Дальпромснаб" и является бывшим деловым партнёром губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Как раз сегодня Лайф публиковал видео обыска в бизнес-империи главы региона.