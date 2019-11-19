Под Воронежем пьяная врач не смогла сделать ребёнку рентген — видео

На опубликованном ролике видно, что женщина безучастно сидит на кровати и не реагирует на пациентов.

В больнице Воронежской области отстранили врача-рентгенолога, которая пришла на работу пьяной, пишет паблик "Настоящий Воронеж".

Ролик с медиком из больницы Семилукского района опубликовал один из посетителей медучреждения. Судя по видео, его ребёнку требовалось срочно сделать рентген руки.

На кадрах видно, как в кабинете на кровати сидит женщина в белом халате и не реагирует на съёмку и обращения автора видео.

В больнице уже знают о произошедшем и отстранили женщину от работы, а также оказали содействие полиции: в тот же день провели освидетельствование, которое подтвердило состояние алкогольного опьянения.

Ранее в Забайкалье начался судебный процесс над пьяным врачом, из-за которого при родах погиб ребёнок.