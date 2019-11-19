В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты

Если бы эти поправки действовали уже в 2019 году, то минимальная цена за пачку составляла бы 86 рублей.

Группа депутатов Государственной думы предложила единую минимальную цену на табачные изделия. Соответствующий проект поправок был внесён в Налоговый кодекс.

На данный момент в России сигареты не могут продаваться выше максимальной розничной цены, которую устанавливают производители, и ниже минимальной розничной (75% от максимальной).

Авторы законопроекта предлагают рассчитывать единую минимальную цену по специальной формуле, беря в расчёт минимальное значение ставки акциза на пачку и налог на добавленную стоимость. Также при расчёте минимальной цены будет применяться коэффициент в размере 1,4.

Отмечается, что если бы эти поправки действовали уже в 2019 году, то минимальная цена за пачку составляла бы 86 рублей, а средняя — 115 рублей. Авторы инициативы заявляют, что цель изменений — борьба с торговлей нелегальной табачной продукцией.