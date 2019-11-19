Под Мурманском четырёх рабочих засыпало песком на кладбище, один погиб

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Фото © kn51

Двум из них удалось выбраться самостоятельно, а двух других пришлось раскапывать.

Четыре человека, проводившие строительные работы в котловане на кладбище в посёлке Риж-Губа Мурманской области, оказались под песком, погиб один рабочий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России по региону.

Инцидент произошёл в посёлке Риж-Губа, в 15 километрах от Мончегорска.

Там новое кладбище, четыре рабочих проводили [строительные] работы, копали котлован, произошло обрушение стены из песка, она поехала, их засыпало, — рассказали в ведомстве.

Как сообщили в МЧС РФ, двум работникам удалось выбраться самостоятельно, ещё двоих пришлось раскапывать. Одному оказали амбулаторное лечение на месте, а другой погиб.

Ранее в Казахстане двое рабочих погибли при рытье котлована.

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