Под Мурманском четырёх рабочих засыпало песком на кладбище, один погиб

Двум из них удалось выбраться самостоятельно, а двух других пришлось раскапывать.

Четыре человека, проводившие строительные работы в котловане на кладбище в посёлке Риж-Губа Мурманской области, оказались под песком, погиб один рабочий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России по региону.

Инцидент произошёл в посёлке Риж-Губа, в 15 километрах от Мончегорска.

— Там новое кладбище, четыре рабочих проводили [строительные] работы, копали котлован, произошло обрушение стены из песка, она поехала, их засыпало, — рассказали в ведомстве.

Как сообщили в МЧС РФ, двум работникам удалось выбраться самостоятельно, ещё двоих пришлось раскапывать. Одному оказали амбулаторное лечение на месте, а другой погиб.

Ранее в Казахстане двое рабочих погибли при рытье котлована.