Под Мурманском четырёх рабочих засыпало песком на кладбище, один погиб

Четыре человека, проводившие строительные работы в котловане на кладбище в посёлке Риж-Губа Мурманской области, оказались под песком, погиб один рабочий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России по региону.
Инцидент произошёл в посёлке Риж-Губа, в 15 километрах от Мончегорска.
— Там новое кладбище, четыре рабочих проводили [строительные] работы, копали котлован, произошло обрушение стены из песка, она поехала, их засыпало, — рассказали в ведомстве.
Как сообщили в МЧС РФ, двум работникам удалось выбраться самостоятельно, ещё двоих пришлось раскапывать. Одному оказали амбулаторное лечение на месте, а другой погиб.
Ранее в Казахстане двое рабочих погибли при рытье котлована.
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