В доме, где родился Гитлер, откроют отделение полиции

МВД Австрии объявило о проведении тендера по всему Евросоюзу, который выявит наилучший вариант для будущей перепланировки здания.

Власти Австрии разместят отделение полиции в доме в городе Браунау-на-Инне, где родился лидер Третьего рейха Адольф Гитлер. Об этом сообщило австрийское МВД.

В ведомстве отметили, что выплатили бывшей владелице дома за экспроприацию в пользу государства отступные в размере 812 тысяч евро. После этого МВД объявило о проведении тендера для архитекторов по всему Евросоюзу, который выявит наилучший вариант для будущей перепланировки здания.

— В здании будет размещено окружное управление полиции и полицейский участок Браунау-на-Инне, — рассказали в МВД.

По словам министра внутренних дел Вольфганга Пешорна, здание не должно в будущем напоминать о национал-социализме.

Объявление результатов конкурса среди архитекторов ожидается в первой половине 2020 года.