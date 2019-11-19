Индианку едва не кремировали заживо, но она всё равно умерла

Женщина не ела несколько дней и потеряла сознание, поэтому родственники решили, что она скончалась.

Жительницу индийского штата Одиша сочли умершей и отправили на погребальный костёр, в нём она уже и очнулась. Об этом сообщает Odisha TV.

Женщина потеряла сознание из-за того, что не ела несколько дней. Родственники и другие жители деревни решили, что она умерла, и отнесли на кладбище для кремации.

Пока шли приготовления для зажжения погребального костра, женщина пришла в себя. Это увидел один из её родственников.

Похороны прервали, и участники церемонии погребения вызвали скорую помощь. Женщину госпитализировали, однако во время лечения она умерла.

Ранее в Индии заживо похоронили девочку в глиняном горшке.