В Дагестане взяли под стражу начальника и бухгалтера исправительной колонии

В Дагестане суд арестовал начальника и главного бухгалтера исправительной колонии № 2 строгого режима, находящейся в Махачкале. Об этом РИА "Новости" сообщил адвокат Нурмагомед Магомедов.
— Я представляю интересы начальника ИК-2 Ахмеда Зайнудинова. В отношении него избрана мера пресечения — два месяца под стражей, — рассказал Магомедов.
Также юрист заявил, что обвинение его подзащитному ещё не предъявлено. Что касается главного бухгалтера Расула Магомеддибирова, то он также заключён под стражу на два месяца. По словам источника агентства, они подозреваются в получении взяток и злоупотреблении должностными полномочиями.
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