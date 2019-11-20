Цымбалюк-Романовская объяснила "паузу в отношениях" с Шаляпиным

По словам женщины, "мешать чужому счастью" не в её принципах, да и в отношениях она считает честность самым важным, и сейчас настала пора проверить Шаляпина.

Экс-супруга Армена Джигарханяна, пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская заявила, что решила сделать перерыв в отношениях с певцом Прохором Шаляпиным, поскольку у последнего может быть внебрачный ребёнок от подруги. Об этом сообщают Дни.ру

— Мы хотим дождаться результатов ДНК, чтобы установить отцовство ребёнка подруги Прохора, — сказала она журналистам.

По словам Цымбалюк-Романовской, "мешать чужому счастью" не в её принципах, да и в отношениях она считает честность самым важным, и сейчас настала пора проверить Шаляпина. Сам же потенциальный отец слухи о возможной беременности его подруги Татьяны Гудзевой, как и она сама, комментировать не стал.

Как отмечает издание, ранее отцовство Шаляпина было подтверждено после прохождения им процедуры ДНК-тестирования, но, по мнению журналистов, певец решил установить более точный результат, поскольку ещё во время беременности девушки заявил, что не виделся с ней после расставания и отцом ребёнка быть не может.

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