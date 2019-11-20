ОНФ: В Приангарье пострадавшие от наводнений живут в информационном вакууме

ОНФ начнёт оказывать адресную помощь одиноким пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям, а также консультировать по правовым вопросам.

Многие пострадавшие от наводнений в Иркутской области живут в информационном пузыре, рассказали в Общероссийском народном фронте (ОНФ).

В ходе совместного мониторинга ОНФ и "Молодёжки ОНФ" в отдалённых районах Иркутской области, пострадавших от наводнения, оказалось, что многих жителей местные власти не информируют в должном объёме.

— Спустя несколько месяцев после наводнения многие люди живут в информационном вакууме, — отметили в ОНФ.

Часто граждане не знают, какие документы и куда можно подавать, останется ли земля в собственности после получения сертификата и как добиться повторной оценки ущерба, поскольку у многих начали рушиться дома уже после получения соответствующего заключения.

— Одна группа, сформированная из участников команды "Молодёжки ОНФ" и "Волонтёров Победы", окажет адресную помощь одиноким пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям Тайшетского, Нижнеудинского, Тулунского районов, обеспечивая дровами на зиму в среднем из расчёта 10 кубических метров на заявку, — рассказал руководитель "Молодёжки ОНФ" Игорь Кастюкевич.

Вторая группа займётся консультированием жителей сёл и деревень по правовым вопросам, добавил Кастюкевич.

Юридическую помощь в первую очередь получат посёлки Шиткино, Вознесенский, Шумский, Бурхун, города Бирюсинск, Тулун, Зима, сёла Бирюса, Соляная, Солонцы, Порог, Гадалей, Икей, Покровка, деревни Одон, Паберега, Новоникольск, Игнай.

Ранее сообщалось, что ОНФ выявил нарушения при оказании помощи пострадавшим от паводка в Приангарье