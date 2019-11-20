В Москве стартовал конкурс "Учителя будущего" — видео

На первом этапе преподаватели проходят онлайн-тестирование: им предстоит ответить на вопросы по своему предмету, психологии и педагогике.

В Москве стартовал конкурс "Учителя будущего", в рамках которого осуществляется поиск преподавателей, применяющих инновационные подходы в обучении.

Как рассказал генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров, в рамках конкурса у учителей будут задания не только на знание теории и азов педагогики. Преподаватели также проведут урок, а оценивать их будут специалисты и ученики.

На первом этапе учителя проходят онлайн-тестирование: им предстоит ответить на вопросы по своему предмету, психологии и педагогике. Затем на отборочном очном этапе конкурсанты покажут свой профессионализм на практике.

— Говорят, что у нас что-то не так в образовании, но я хочу сказать, что это неправильное мнение. Президент нашей страны поставил большую задачу перед всем образовательным и учительским сообществом, чтобы наша страна попала в десятку стран — лидеров по общему образованию, — сказала заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова.

В конкурсе примут участие сотни педагогов со всей России, финальный этап соревнования пройдёт в апреле.