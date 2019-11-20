Суд ООН обязал Россию ответить на украинский иск до декабря 2020 года

Украина обвинила Россию в нарушении конвенций о борьбе с финансированием терроризма.

Международный суд ООН в Гааге постановил, что Россия должна до 8 декабря следующего года года подготовить документы в ответ на исковое заявление Украины, в котором Незалежная обвинила РФ в нарушении двух международных конвенций.

— Решение о дальнейших процедурных вопросах будет принято в соответствии с установленным порядком, — сообщает пресс-служба суда.

Напомним, в январе 2017 года Украина подала в Международный суд ООН иск к России, в котором обвинила Москву в нарушении конвенций о борьбе с финансированием терроризма от 1999 года и о ликвидации всех форм расовой дискриминации от 1965 года. 8 ноября суд отклонил все предварительные возражения российской стороны о споре.