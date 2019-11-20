Осуждённый в РФ за шпионаж норвежец Берг заявил, что чувствует себя обманутым

В 2014 году один его знакомый попросил оказать услугу во время визита в Россию, в результате он совершил несколько таких поездок, доставляя информацию по конкретному адресу.

Осуждённый в России за шпионаж отставной сотрудник погранслужбы Норвегии Фруде Берг чувствует себя обманутым норвежской военной разведкой. Такое мнение он озвучил на пресс-конференции в аэропорту Гардермуэн в Осло.

— Я осуждён за шпионаж, но я не шпион, — заявил Берг.

Он отметил, что имеет тесные связи с Россией, был там много раз и имеет много друзей среди россиян.

По словам Берга, в 2014 году один его знакомый попросил об услуге во время следующего визита в РФ, в результате он совершил несколько таких визитов, доставляя информацию по конкретному адресу. Берг заявил, что знал, что знакомый работает на норвежскую разведку.

— Легко быть умным, когда всё уже произошло, и я понимаю, что многие могут посчитать меня наивным, но я чувствую себя обманутым, — сказал он.

Норвежец указал, что, когда считал своё задание уже выполненным, его попросили совершить ещё одну, заключительную, поездку. По его словам, спецслужбы Норвегии оказывали давление на него.

Напомним, в апреле 2019 года Мосгорсуд приговорил гражданина Норвегии Фруде Берга к 14 годам колонии строгого режима за шпионаж против России. Он был задержан сотрудниками ФСБ при получении документов с секретными данными о Военно-морском флоте России. 15 ноября в рамках обмена заключёнными между РФ и Литвой Берга отпустили, и он вернулся на родину.