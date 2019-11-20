Дело младшей сестры Хачатурян рассмотрят отдельно и без присяжных

Это решение было принято из-за того, что девушку признали невменяемой в момент инкриминируемого ей преступления.

Следственный комитет РФ выделил в отдельное производство уголовное дело об убийстве отца младшей из сестёр Хачатурян Марии. Об этом ТАСС рассказал адвокат средней сестры Ангелины Алексей Паршин.

Юрист сообщил, что такое решение было принято из-за того, что ранее девушка была признана невменяемой в момент инкриминируемого ей преступления.

— Её дело будет рассматриваться отдельно и без участия присяжных заседателей, — сказал Паршин.

Напомним, ранее Лайф сообщал, что защита сестёр Хачатурян попросила о рассмотрении их дела с участием присяжных заседателей.

Крестина, Ангелина и Мария убили своего отца Михаила 27 июля 2018 года. Девушки нанесли ему множество ножевых ранений. Впоследствии они заявили, что больше не могли терпеть издевательств родителя. Ранее Лайф публиковал заключение экспертов о психологическом состоянии сестёр Хачатурян сразу после убийства, аудиозапись звонка девушек в полицию после расправы, а также видео их первого допроса и следственного эксперимента.

Недавно сёстрам Хачатурян продлили меру пресечения на два месяца. Им в том числе нельзя видеться друг с другом, выходить на улицу в ночное время и пользоваться Интернетом.