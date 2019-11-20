Медведев встретится с новым премьером Молдавии в Москве

Премьер-министр России Дмитрий Медведев проведёт переговоры со своим молдавским коллегой Ионом Кику в среду, 20 ноября, в Москве.
Как сообщила пресс-служба кабмина РФ, в ходе встречи планируется обсудить вопросы взаимодействия России и Молдавии в торгово-экономической, энергетической, сельскохозяйственной и культурно-гуманитарной областях, а также другие темы, представляющие взаимный интерес.
Кику стал главой правительства Молдавии неделю назад. Медведев, поздравляя коллегу с назначением на должность, пригласил его в Россию.
Ранее Дмитрий Медведев рассказал об итогах встречи с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом.
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