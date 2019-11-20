Медведев встретится с новым премьером Молдавии в Москве

Ион Кику возглавил молдавское правительство неделю назад. Поздравляя с назначением, глава российского правительства пригласил его в РФ.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев проведёт переговоры со своим молдавским коллегой Ионом Кику в среду, 20 ноября, в Москве.

Как сообщила пресс-служба кабмина РФ, в ходе встречи планируется обсудить вопросы взаимодействия России и Молдавии в торгово-экономической, энергетической, сельскохозяйственной и культурно-гуманитарной областях, а также другие темы, представляющие взаимный интерес.

Кику стал главой правительства Молдавии неделю назад. Медведев, поздравляя коллегу с назначением на должность, пригласил его в Россию.

Ранее Дмитрий Медведев рассказал об итогах встречи с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом.