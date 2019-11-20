СКР проверит сообщения о семье с шестью детьми, живущей в актовом зале общежития

Следственный комитет России начал проверку по факту сообщений о женщине с шестью детьми, проживающей в актовом зале общежития завода в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что женщина купила старый дом в городе Прохладном и переехала туда с малолетними детьми из Краснодарского края. Но впоследствии выяснилось, что из-за аварийного состояния в нём жить нельзя. Администрация города предоставила семье актовый зал заводского общежития, переделанный в большую комнату, который также оказался непригодным для проживания.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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