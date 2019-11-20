В Ленобласти мужчина поджёг и расстрелял КамАЗ, а затем избил его водителя

Фура загорелась, а нападавший скрылся с места происшествия, сейчас его разыскивают.

На Токсовском шоссе Ленинградской области мужчина расстрелял и поджёг КАМАЗ и избил его водителя, сообщает телеграм-канал "Mash на Мойке".

По его данным, два самосвала остановились на 19-м километре шоссе, поскольку один из них сломался. В этот момент подъехал легковой автомобиль, из которого с криками выбежал водитель.

Затем мужчина плеснул бензином на один из КАМАЗов, выстрелил по нему и ударил одного из водителей тяжёлым предметом.

КАМАЗ загорелся, а нападавший скрылся с места происшествия, сейчас его разыскивают.