Французский суд не дал превратить слишком громких уток в тушёнку

Соседи хозяйки птиц жаловались, что не могут "наслаждаться временем в своём саду и на террасе и не могут спать с открытыми окнами из-за криков уток".

Суд коммуны Дакс на юго-востоке Франции сохранил жизнь уткам, отклонив иск местных жителей, которые жаловались на крики птиц по соседству и призывали "заставить их замолчать любыми способами". Об этом сообщает радиостанция France Bleu .

Пенсионерка Доминик Дут 30 лет занимается разведением уток и гусей, делая тушёнку. Соседи женщины, недавно переехавшие в сельскую местность, были очень недовольны громкими криками птиц и подали в суд жалобу на пенсионерку.

Согласно заявлениям истцов, они не могут "наслаждаться временем в своём саду и на террасе и не могут спать с открытыми окнами из-за криков уток". Соседи Дут просили суд "всеми силами заставить уток замолчать" и штрафовать женщину на 150 евро каждый день, пока птицы не затихнут. Кроме того, они просили взыскать моральную компенсацию в размере 3,5 тысячи евро.

Во вторник суд Дакса огласил вердикт: утки останутся живы.

— Это большое облегчение для госпожи Дут, которая пострадала от всей этой процедуры. Утки останутся живы, поэтому она может продолжить ведение хозяйства, как ей хочется, — рассказал адвокат пенсионерки.

В рамках судебного процесса была проведена акустическая экспертиза, которая показала, что крики уток не превышают допустимой нормы.

В знак позитивного исхода событий Дут решила не делать из уток тушёнку, а сохранить их как память.

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