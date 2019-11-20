Британского туриста ограбили в Африке на полмиллиона рублей — видео

В ЮАР британского туриста ограбили у отеля, украв у него вещи на сумму почти в полмиллиона рублей, сообщает News24.
Британец направлялся из аэропорта города Сэндтон в свой отель, расположенный в районе Морнингсайд.
Камеры видеонаблюдения у отеля зафиксировали момент, когда двое вооружённых грабителей направились к автомобилю. В это время третий забрал из багажника машины большую сумку, содержимое которой стоило приблизительно 100 тысяч рэндов (более 435 тысяч рублей). Затем преступники скрылись с места преступления на другом автомобиле.
В полиции возбудили уголовное дело, проводится расследование.
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