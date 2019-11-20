"Получила должность через постель". Замминистра Украины попала в секс-скандал

В ответ женщина заявила, что любит свою семью, и обвинила украинских журналистов в неадекватности.

Заместитель министра транспорта и инфраструктуры Украины Александра Клитина получила свою должность "через постель". Об этом заявил депутат от партии "Слуга народа" Антон Поляков, сообщает издание "Страна".

Народный избранник опубликовал запись беседы депутатов, в которой они обсуждали Клитину и то, как она получила свой пост. Сама чиновница также не прошла мимо связанного с ней секс-скандала. В "Фейсбуке" она опубликовала фотографию мужа и сына.

— Я обожаю свою семью! Похоже, что у нас неадекватная журналистика. Делают ненормальные выводы из каких-то недоказанных сплетен, — написала Клитина.

Позже выяснилось, что фото женщина опубликовала после разговора с известным украинским пранкером по имени Джокер, который убедил её таким образом улучшить свою репутацию.