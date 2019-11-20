"Получила должность через постель". Замминистра Украины попала в секс-скандал

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Фото © Facebook / Aleksandra Klitina

В ответ женщина заявила, что любит свою семью, и обвинила украинских журналистов в неадекватности.

Заместитель министра транспорта и инфраструктуры Украины Александра Клитина получила свою должность "через постель". Об этом заявил депутат от партии "Слуга народа" Антон Поляков, сообщает издание "Страна".

Народный избранник опубликовал запись беседы депутатов, в которой они обсуждали Клитину и то, как она получила свой пост. Сама чиновница также не прошла мимо связанного с ней секс-скандала. В "Фейсбуке" она опубликовала фотографию мужа и сына.

Я обожаю свою семью! Похоже, что у нас неадекватная журналистика. Делают ненормальные выводы из каких-то недоказанных сплетен, — написала Клитина.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3074982029198024&set=pb.100000587723245.-2207520000.0.&type=3&theater" target="_blank">Aleksandra Klitina</a></p>

Позже выяснилось, что фото женщина опубликовала после разговора с известным украинским пранкером по имени Джокер, который убедил её таким образом улучшить свою репутацию.

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