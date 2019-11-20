В Ингушетии нашли древний храм бога плодородия и скотоводства

В Ингушетии археологи обнаружили древний языческий храм бога плодородия и скотоводства на одной из горных вершин Джейрахского района. Об этом ТАСС рассказал замдиректора археологического центра Ингушетии им. Е. И. Крупнова Умалат Гадиев.
— Мы исследовали скалистый хребет и на одной из горных вершин выявили древнюю постройку, — сказал он.
Согласно всем данным и параметрам, из которых состоит находка, а также по названию горы Гал-Ерд-Корт, где стоит храм, есть все основания полагать, что постройка посвящена покровителю плодородия и скотоводства Гал-Ерд, заявил Гадиев.
По его словам, постройка находится на высоте более двух километров над уровнем моря, однако археологам это не помешает изучать храм.
— Здесь вполне возможна организация археологических работ, но только в летний период, сейчас это невозможно, — отметил археолог.
Он рассказал, что летом планируется провести полноценные работы в месте расположения храма. Археологи планируют выяснить какие обряды проводились на его территории и установить его дату постройки.
Ранее в Иерусалиме археологи обнаружили дорогу времён Понтия Пилата.
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