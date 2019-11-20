В США признали, что проигрывают России в гонке вооружений в Арктике

Единственный американский ледокол Polar Star был введён в эксплуатацию в далёких 1970-х годах. Российские же суда гораздо "моложе".

Россия побеждает США в гонке вооружений в Арктике, пишет издание The National Interest.

По словам автора публикации, Штаты отстают и от России, и от Китая в деле укрепления своего военного присутствия в пределах Северного полярного круга. Так, в распоряжении американской армии есть только один эксплуатируемый ледокол тяжёлого класса — Polar Star, введённый в эксплуатацию в 1970-х годах. В России же их два, а ещё четыре находятся в ремонте.

Также эксперты отмечают, что Россия работает над созданием самого тяжёлого ледокола в мире — проектом 10510 "Лидер". Его вес составит 71 380 тонн.

Ранее в США раскрыли план по "подавлению российских ПВО".