Три человека погибли в Боливии в конфликте за нефтезавод

Из-за проблем с поставками топлива в Ла-Пасе временно не работает общественный транспорт.

В Боливии три человека погибли и около 30 пострадали при столкновениях с полицией у снабжающего столицу нефтеперерабатывающего завода "Сенката", сообщает издание Razon.

По данным управления местного омбудсмена, два человека погибли от пулевых ранений, причина смерти третьего уточняется. Пострадавших доставили в местные больницы.

Столкновения у завода начались после того, как сторонники бывшего президента Эво Моралеса блокировали НПЗ и тем самым спровоцировали остановку поставок топлива. Из-за проблем с поставками в Ла-Пасе временно не работает общественный транспорт.

На президентских выборах 20 октября Моралес с минимальным отрывом одержал победу. Однако оппозиция заявила о массовых нарушениях. Моралес сначала объявил о новых выборах, однако затем под давлением военных вынужден был уйти с поста и покинуть страну. Вслед за ним ушло в отставку всё высшее руководство Боливии, а власть перешла к оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес, что, по словам Моралеса, стало "коварным госпереворотом".