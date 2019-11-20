СКР: Глава Петропавловска-Камчатского поручил брату получить за него взятку

Также фигурантами уголовного дела являются взяткодатель — начальник местного предприятия — и его поручитель.

Уголовное дело о взяточничестве возбудили в отношении брата накануне ушедшего в отставку главы Петропавловска-Камчатского Виталия Иваненко. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного управления СКР.

По версии следствия, Алексей Иваненко с февраля по март 2019 года получил 200 тысяч рублей от посредника директора муниципального казённого учреждения "Служба автомобильных дорог Петропавловск-Камчатского городского округа". При этом деньги он должен был передать своему брату — главе города. Также уголовное дело заведено в отношении начальника предприятия и его посредника.

Иваненко занимал пост мэра Петропавловска-Камчатского с 2016 года. 19 ноября он подал в отставку по состоянию здоровья. Решение об этом будет рассмотрено 27 ноября на ближайшей сессии гордумы. Как сообщает портал ИА "Кам24", Виталий Иваненко также является фигурантом расследования. По данным агентства, чиновник закрыл свои аккаунты в соцсетях.