Солист Rammstein повторил легендарное фото The Beatles

Тилль Линдеманн в шляпе и плаще идёт первым, а за ним — мужчина в шлеме и спецкостюме и космонавт.

Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн опубликовал фото в стиле The Beatles в Санкт-Петербурге. Музыкант вместе с двумя другими героями повторил легендарное фото на пешеходном переходе в центре города на Дворцовой площади.

Сам Линдеманн в шляпе и плаще идёт первым, а за ним — мужчина в шлеме и спецкостюме и космонавт, за спиной которого волочится посадочный парашют.

Вероятно, снимок был сделан во время работы музыканта над одним из трёх клипов, ради которых Линдеманн на некоторое время остался в Петербурге, куда приехал на сольный концерт Светланы Лободы.

Ранее Лайф показал видео, где Тилль Линдеманн подрался с космонавтом со снимка на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.