Во время лекции в берлинской клинике убили сына экс-президента Германии

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Фото © Twitter/rbb24

59-летний Фриц фон Вайцзеккер выступал с лекцией, посвящённой проблемам с печенью.

В Германии скончался сын бывшего президента страны Рихарда фон Вайцзеккера. Мужчина умер от ран, полученных в результате нападения во время лекции в берлинской клинике Schlosspark-Klinik.

Как сообщает телерадиокомпания RBB24, инцидент произошёл 19 ноября около 18:50 по местному времени (20:50 мск). Полиция задержала нападавшего на территории клиники.

59-летний Фриц фон Вайцзеккер с 2005 года возглавлял клинику. Накануне он выступал с лекцией, посвящённой проблемам с печенью. Его отец занимал пост президента Германии с 1984 по 1994 год.

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