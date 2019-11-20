Во время лекции в берлинской клинике убили сына экс-президента Германии

59-летний Фриц фон Вайцзеккер выступал с лекцией, посвящённой проблемам с печенью.

В Германии скончался сын бывшего президента страны Рихарда фон Вайцзеккера. Мужчина умер от ран, полученных в результате нападения во время лекции в берлинской клинике Schlosspark-Klinik.

Nach tödlichen Messerstichen in #Berlin​er Schlosspark-Klinik hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. https://t.co/7TtRnVgPeJ — rbb|24 (@rbb24) November 19, 2019

Как сообщает телерадиокомпания RBB24, инцидент произошёл 19 ноября около 18:50 по местному времени (20:50 мск). Полиция задержала нападавшего на территории клиники.

59-летний Фриц фон Вайцзеккер с 2005 года возглавлял клинику. Накануне он выступал с лекцией, посвящённой проблемам с печенью. Его отец занимал пост президента Германии с 1984 по 1994 год.