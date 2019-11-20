В Приамурье уволили директора колледжа, где произошла стрельба

В свою очередь, замминистра образования написал заявление об уходе по собственному желанию.

Заместитель министра образования и науки Амурской области и директор колледжа в Благовещенске, где 14 ноября произошла стрельба, покинули свои должности. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования региона.

— За ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей в части организации безопасных условий учебного заведения уволен директор колледжа строительства и ЖКХ Виктор Петухов, — рассказали в министерстве.

В свою очередь, замминистра образования Олег Якутов написал заявление об уходе по собственному желанию. Исполняющим обязанности директора колледжа назначена Светлана Ленских, работающая в учебном заведении с 1999 года.

Напомним, 14 ноября в одном из колледжей Благовещенска произошла стрельба, которую устроил студент. В результате трагедии погибло два человека, включая самого стрелка. Впоследствии было предъявлено обвинение гендиректору местного ЧОП, которое занималось охраной объекта. Он и охранник арестованы на два месяца.