Пилот WizzAir объявил пассажирам о посадке в Москве вместо Киева

Пассажиры были в шоке в течение пары секунд и думали, что сели не на тот самолёт.

Пилот авиакомпании WizzAir перепутал город прибытия во время обращения к пассажирам самолёта. Видеозапись забавной ошибки была опубликована на YouTube.

На кадрах самолёт едет по взлётно-посадочной полосе. В этот момент командир авиалайнера сообщает пассажирам об успешной посадке в Москве. Спустя какое-то время он извиняется и называет городом прилёта Киев.

— Некоторые пассажиры, включая моих друзей, были в шоке в течение пары секунд. Они твёрдо были уверены, что сели не на тот самолёт и оказались не в том городе, — сказано в комментарии к ролику.

Как рассказал автор видео, инцидент произошёл в понедельник, 18 ноября, на рейсе Лондон — Киев.