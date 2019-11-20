В Эстонии потребовали у России вернуть "свои" территории

Речь идёт о территориях, обозначенных в границах Тартуского мирного договора 1920 года, который не действует в России.

Председатель парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Россия "должна вернуть" якобы захваченные у прибалтийской страны территории.

— У Эстонии нет территориальных претензий к России. Мы не хотим ни одного квадратного метра российской территории. Мы лишь хотим, чтобы наши вернулись. Россия аннексировала около пяти процентов территории Эстонии, — написал Пыллуаас в "Фейсбуке".

Таким образом спикер прокомментировал слова главы Второго европейского департамента МИД России Сергея Беляева, который ранее заявил о недействительности Тартуского мирного договора, заключённого в 1920 году. Эстонские власти неоднократно призывали Россию ратифицировать этот документ, хотя в РФ он не действует.