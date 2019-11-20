В Приамурье выписали пострадавшего при стрельбе в колледже

Другой пациент детской больницы был переведён из реанимации в обычную палату, где получает необходимое лечение.

В Благовещенске из Амурской детской клинической больницы выписали одного из пострадавших при стрельбе в колледже 14 ноября. Об этом ТАСС сообщили в Минздраве региона.

Всего в этом медучреждении находилось два пострадавших.

— Один пациент 17 лет переведён из реанимации в отделение, получает необходимое лечение, его состояние средней степени тяжести. Второй пациент выписан в удовлетворительном состоянии на амбулаторное лечение, — рассказали в Минздраве.

При этом в городской клинической больнице находится ещё один пострадавший. Врачи оценивают его состояние как тяжёлое, но стабильное с положительной динамикой.

Напомним, 14 ноября в одном из колледжей Благовещенска произошла стрельба, которую устроил студент. В результате трагедии погибло два человека, включая самого стрелка. Впоследствии было предъявлено обвинение гендиректору местного ЧОП, которое занималось охраной объекта. Он и охранник арестованы на два месяца.