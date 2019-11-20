Госорганы перестанут принимать россиян к 2024 году. Их заменят МФЦ

Граждане смогут получать помощь в любых МФЦ вне зависимости от места прописки и пребывания.

Федеральные и региональные органы власти перестанут принимать граждан к 2024 году. Их полномочия перейдут к многофункциональным центрам, сообщают "Известия".

Соответствующий законопроект разработало Минэкономразвития. По словам замглавы ведомства Саввы Шипова, изменения заложат "новую философию взаимодействия человека с государством". Отмечается, что граждане смогут получать помощь в любых МФЦ вне зависимости от места прописки и пребывания. Также все услуги станут доступны и в электронной форме.

Ещё одним преимуществом новой системы называется то, что гражданам не придётся самим заполнять заявления, за них это сделают работники МФЦ. Предполагается, что документ вступит в силу с 1 января 2021 года.