В ООН назвали наименее развитые страны мира

На основании доклада ООН разрабатывает рекомендации для стран по улучшению ситуации. Впрочем, за всё время реализовать их удалось лишь пяти государствам.

В список наименее развитых стран в мире вошло более 30 африканских стран, а также несколько азиатских и островных государств. Об этом говорится в представленном докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

Всего эксперты включили в список 47 государств, среди которых Ангола, ЦАР, ДР Конго, Эритрея, Эфиопия, Мадагаскар, Мали, Судан, Южный Судан, Афганистан, Йемен, Камбоджа, Непал и другие.

Как представитель ЮНКТАД Шанталь Карпентье пояснила ТАСС, что в расчёт эксперты брали три критерия: доход на душу населения, критерий слабости людских ресурсов на основе показателей питания, здоровья, образования и грамотности взрослого населения и критерий экономической уязвимости.

На основании доклада ООН разрабатывает рекомендации для стран по улучшению ситуации. Впрочем, за всё время покинуть рейтинг наименее развитых стран удалось лишь пяти государствам: Ботсване, Кабо-Верде, Экваториальной Гвинее, Мальдивам и Самоа.