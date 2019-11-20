Синоптики прогнозируют ноль градусов в Москве в среду

В Москве ожидается облачная погода с прояснениями и небольшими осадками, в Подмосковье — местами гололёд и мороз до –10 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Днём в Москве будет от –1 до +1 градуса, а ночью температура опустится до –7 градусов.
В Московской области температура будет колебаться от –4 до +1 градуса, вечером столбик термометра может опуститься до –7. В ночь на четверг в Подмосковье ожидается до –10 градусов.
В регионе до 9 утра может действовать жёлтый уровень опасности из-за гололёдно-изморозных отложений.
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