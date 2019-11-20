Пожарный спас двоих детей из горящего дома в Приамурье

По предварительному предположению, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнём.

В Амурской области пожарный вытащил из огня двоих детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Инцидент произошёл в посёлке Сиваки. Вячеслав Ломов рассказывал владельцам домов о правилах противопожарной безопасности при использовании печей. В этот момент он и узнал, что одно из жилищ загорелось.

— Ломов бросился к горящему строению и внутри нашёл трёхлетнего малыша, которого вынес из задымлённого помещения, — рассказали в пресс-службе.

Затем огнеборец вернулся в дом и вынес ещё полуторагодовалого мальчика. По предварительному предположению, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнём.