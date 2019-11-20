Под Волгоградом задержали банду браконьеров, промышлявшую под прикрытием НИИ

Полицейские обнаружили полторы тонны незаконно выловленной рыбы, среди которых была черноморско-азовская шемая – вид, занесённый в Красную книгу.

В Волгоградской области полиция задержала 11 браконьеров, занимавших выловом краснокнижной рыбы. Злоумышленники действовали под прикрытием профильного НИИ, сообщила пресс-секретарь МВД Ирина Волк.

— Предполагаемым организатором группы является работник областного отделения научно-исследовательского института озёрного и речного рыбного хозяйства, — сказала Волк.

В результате операции в акватории Цимлянского водохранилища задержали 11 жителей Калачевского и других районов области. При осмотре места проишествия были шесть различных лодок, средства связи и навигации, а также около полторы тонны незаконно выловленной рыбы разных видов, среди которых черноморско-азовская шемая — вид, занесённый в Красную книгу России.

По предварительным оценкам, ущерб от деятельности браконьеров составил порядка 2,5 миллионов рублей.