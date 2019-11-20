Пригожин рассказал, как Валерия выступала на "Песне года" с выбитой челюстью

1129

Фото © Instagram/Valeriya

Из-за бывшего мужа певице пришлось уехать к родным в Саратовскую область, потому что он отобрал у неё жильё и деньги.

Певица Валерия выступала на фестивале "Песня года" в 1994 году с выбитой челюстью. По словам её мужа и продюсера Иосифа Пригожина, травму артистке нанёс бывший супруг Александр Шульгин.

Если вы посмотрите "Песню года — 94", она там одной стороной поёт, потому что у неё была выбита челюсть, чуть ли не нос сломан, и чёрного цвета она была, сказал Пригожин в интервью Пятому каналу.

Продюсер добавил, что бывший муж "просто убивал" Валерию. Также он отметил, что из-за Шульгина, отобравшего у певицы деньги и жильё, ей пришлось уехать к родителям в Саратовскую область и жить в двухкомнатной квартире вшестером.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×