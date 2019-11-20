Главврач воронежской больницы о пьяном рентгенологе: Раньше на неё не жаловались

Главный врач больницы в Воронежской области, где ранее пьяный врач-рентгенолог не смог сделать снимок ребёнку, рассказал Лайфу, что сотрудницу уволят, несмотря на то что ранее на неё не было жалоб.

— Мы с огромным сожалением комментируем эту неприемлемую для всех ситуацию... Мы немедленно отстранили сотрудника, оперативно заменив его другим лаборантом. Кроме того, оказали содействие полиции, в тот же день провели освидетельствование, которое подтвердило состояние алкогольного опьянения, — отметил главный врач Семилукской РБ им. А.В. Гончарова Алексей Акульшин.

По его словам, пациентам принесли извинения и гарантировали высокое качество обслуживания в будущем.

Напомним, ролик с медиком из больницы Семилукского района опубликовал один из посетителей медучреждения. Судя по видео, его ребёнку требовалось срочно сделать рентген руки, однако врач была не в состоянии оказать помощь.