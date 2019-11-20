СМИ: Убитая любовником красноярка хотела поговорить с его женой

Подруга Галины Миненко рассказала, что она была безответно влюблена 11 лет, однако взаимностью объект обожания ответил ей лишь два года назад.

Убитая 31-летним возлюбленным жительница Красноярска Галина Миненко хотела поговорить с его женой. Об этом "Комсомольской правде" рассказала её подруга.

По её словам, девушка была безответно влюблена в Никиту Ж. 11 лет, но взаимностью объект обожания ответил ей лишь два года назад. Она призналась, что сомневается в том, что мужчина любил Галину, однако "они постоянно встречались".

Подруга рассказала, что несколько месяцев влюблённые были в ссоре и мужчина за это время успел жениться. Девушка очень хотела поговорить с его женой и даже приезжала к ней, но подняться в квартиру так и не решилась.

Напомним, ранее сообщалось, что Галина 15 ноября уехала в село Арейское на встречу с 31-летним Никитой Ж. и пропала. Позже стало известно, что он нанёс девушке несколько смертельных ударов куском арматуры, после чего засыпал тело мусором.