Роструд рассказал, как продлить новогодние каникулы

Роструд посоветовал: чтобы продлить новогодние каникулы или майские праздники, нужно всего лишь присоединить к ним часть отпуска. О том, какие для этого условия необходимо соблюсти, пишет "Российская газета".

Согласно Трудовому кодексу РФ, работник может пойти в отпуск в любое время, в том числе с девятого января, если это было заранее прописано в графике отпусков или оговорено с работодателем. За две недели до начала отпуска работник должен быть о нём уведомлён — под роспись.

Роструд напоминает, что сотрудник может взять отпуск после шести месяцев непрерывной работы у одного работодателя. Можно и раньше — по соглашению сторон.