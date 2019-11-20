СК проверяет данные о матери из Якутии, оставившей четырёх детей без еды и воды

Следователи проверяют информацию о жительнице Амгинского района Якутии, оставившей четырёх малолетних детей без воды и еды. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

— Для установления причин и обстоятельств произошедшего руководителем Следственного управления СКР по Республике Саха назначена процессуальная проверка по признакам истязания и халатности, — отметили в заявлении.

Правоохранители пообещали изучить условия проживания и воспитания малолетних детей, а также оценить действия сотрудников социальных служб.

Ранее сообщалось, что в Якутии инспектор по делам несовершеннолетних обнаружил, что многодетная мать заперла четверых детей без воды и еды и ушла на два дня.