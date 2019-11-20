"Роскачество" назвало небезопасный сайт для покупки авиабилетов

Всего специалисты исследовали 40 интернет-ресурсов, из них 30 получили максимальные пять баллов.

"Роскачество" провело исследование сайтов для покупок авиабилетов онлайн и признало только один из них небезопасным.

Ведомство проверило 40 интернет-ресурсов по 19 критериям: наличию протокола HTTPS и сертификата безопасности SSL, обработке персональных данных, возможности оплаты картой и другим.

— Не рекомендуется к использованию сайт билетного агентства bilet-inet.ru, получивший 0 баллов. На нём используется незащищённый протокол HTTP и отсутствует сертификат безопасности, — говорится в сообщении "Роскачества".

Уточняется, что максимальные пять баллов в исследовании получили 30 сайтов: Aerobilet.ru, Aviakassa.ru, avia.tez-tour.com, Kupibilet.ru, Ozon.travel, Pegastour.ru, Tutu.ru и другие.

— Четыре балла получили сайты Booking.Coral.ru, City.Travel и Razlet.ru из-за отсутствия запроса согласия у пользователя при регистрации, Clickavia.ru и Kiwi.com — из-за невозможности обратиться в кол-центр, Bilet-on-line.ru — из-за отсутствия информации об ИНН или ОГРН, — отметили специалисты.

Напомним, ранее в "Роскачестве" рассказали, как определять качество вина по его цвету.