В "Молодёжку ОНФ" за день обратилось более 70 пострадавших от паводка иркутян

По указу губернатора многодетные семьи, где воспитывается пять и более детей, должны были получить дополнительно по миллиону, но это происходит не всегда.

Более 70 человек за один день обратились за консультацией в мобильные юридические бригады, организованные "Молодёжкой ОНФ" для помощи пострадавшим от летнего паводка жителям Иркутской области, информирует пресс-служба движения.

В организации отметили, что основной проблемой является то, что люди не смогли добиться помощи в восстановлении домов или в переезде в новое жильё, положенной им от властей.

— Они не знают, что делать дальше. В селе Бирюса большая часть жителей пожаловались на проблемы с выплатами за капитальный ремонт: многие получили их только частично. Некоторые сообщили, что от отчаяния даже пытались нанять адвоката, чтобы добиться выплат через суд, но не всем это по карману. Также жители не могут добиться повторной оценки ущерба. Ко многим межведомственная комиссия пришла и сделала заключения сразу после паводка, а разрушения стали проявляться уже впоследствии, — объяснили в пресс-службе, отметив, что добиться положенной помощи не получается даже у многодетных семей.

Глава "Молодёжки ОНФ" Игорь Кастюкевич напомнил, что по указу губернатора многодетные семьи, где воспитывается пять и более детей, должны были получить дополнительно по миллиону, однако некоторым отказали в этой выплате.

— Я передам это обращение в аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка. Такие семьи нужно всячески поддерживать. А мы видим, что от них просто отмахиваются, — подчеркнул Кастюкевич.

Мобильные группы "Молодёжки ОНФ" консультируют приангарцев по всем вопросам о выплатах, помогают добиться повторной оценки ущерба, составить заявления, разобраться с необходимыми документами. По самым сложным случаям эксперты движения намерены обратиться в местную прокуратуру.

Ранее мониторинг ОНФ и "Молодёжки ОНФ" в пострадавших от наводнения районах Иркутской области выявил, что люди "живут в информационном вакууме".