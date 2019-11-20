В Подмосковье мужчина обокрал таксиста и угнал его машину — видео

Далеко уехать злоумышленнику не удалось. Не справившись с управлением, он перевернулся.

Сотрудники полиции задержали 35-летнего жителя Зарайска, обвиняемого в ограблении водителя такси и угоне его автомобиля. Об этом Лайфу сообщили представители ГУ МВД РФ по Московской области.

— Установлено, что злоумышленник, находясь в автомобиле такси в качестве пассажира, напал на водителя и, угрожая ему ножом, потребовал отдать денежные средства и мобильный телефон, после чего незаконно завладел автомашиной потерпевшего и скрылся с места происшествия, — рассказала начальник пресс-службы ведомства Татьяна Петрова.

По её словам, мужчина не справился с управлением и перевернулся на участке автодороги Зарайск — Серебряные Пруды. Выбравшись из авто, он скрылся. Позднее его удалось задержать.

Сам мужчина рассказал, что нападение произошло в районе населённого пункта Чулки-Соколово. Он также признался, что в прошлом уже был судим.

После инцидента было возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Нарушителю грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас он заключён под стражу.