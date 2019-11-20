В Башкирии объявили награду за информацию о пропавшем с двумя детьми отце

Следком начал доследственную проверку по данному факту, а позднее возбудил уголовное дело.

В Башкирии продолжают поиск жителя Уфы, который ушёл гулять вместе со своими двумя маленькими сыновьями и так и не вернулся домой. За информацию о пропавших полиция региона объявила вознаграждение в 500 тысяч рублей. Об этом сообщается на официальном сайте управления Министерства внутренних дел России по республике.

— ГУ МВД РФ по Республике Башкортостан гарантирует вознаграждение в сумме 500 тысяч рублей за предоставление информации, которая поможет найти семью, — говорится в сообщении.

В настоящий момент 37-летнего Артёма, пятилетнего Вячеслава и восьмилетнего Илью ищут волонтёры, следователи и сотрудники полиции.

Ранее Лайф сообщал, что уфимец вышел из дома вместе с двумя сыновьями и не вернулся. Позже его автомобиль обнаружили в лесу. Следствие не исключает, что мужчина мог утопить сыновей. На береговой линии реки Уфимки был обнаружен матрас, который может принадлежать отцу пропавших детей. Этой же версии придерживается и сама супруга пропавшего. По её словам, мужчина имеет психические отклонения.