Клиенты AliExpress смогут получать посылки вдвое быстрее

Новая система также позволит значительно снизить риск утери небольших отправлений.

AliExpress упростила процесс отслеживания товаров в рамках одного заказа и запустила новую систему совместно с Почтой России. Об этом рассказал представитель компании "AliExpress Россия" Антон Пантелеев.

Новая система позволяет ускорить доставку почти в два раза и снизить риск утери мелких посылок, так как под одним трек-номером будет приходить сразу несколько товаров. До этого им выдавали отдельные трек-номера для каждого заказанного товара.

— Россия — первая страна, где запускается такой проект. Он поможет повысить уровень сервиса продавцов и снизить риски по потере посылок, — приводит слова Пантелеева ТАСС.

Он напомнил, что в сентябре 2019 года AliExpress начала отправлять несколько товаров в одной посылке. Это решение позволило упростить путь доставки и увеличить скорость на 80%.

Новый механизм испытывается на базе компании "AliExpress Россия" логистическим оператором Cainiao. Наблюдать за своими заказами можно в личном кабинете на сайте и в приложении AliExpress, а также в приложении Почты России.

Лайф сообщал, что российские покупатели с начала сентября начали получать товары от разных поставщиков китайского онлайн-магазина AliExpress в одной посылке.