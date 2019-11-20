Таксист в Москве похитил иностранца и заставил заплатить 14 тыс. за 3 км поездки

29-летняя жительница Воронежа обратилась в столичную полицию с жалобой на то, что местный таксист назначил её мужу-французу неоправданно высокую цену за поездку в три километра — 14 тысяч рублей, угрожая не выпустить из автомобиля.

— Поймали на ул. Арбат машину такси и попросили отвезти их к отелю в Скатертном переулке. Водитель привёз пару к отелю и заявил, что по счётчику нужно заплатить 13 тысяч рублей. Женщина начала протестовать и говорить, что это слишком дорого, однако таксист угрожал не выпустить её и супруга из машины, пока те не заплатят, — сообщил агентству "Москва" источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что иностранцу пришлось дать банковскую карту водителю, который списал с неё 14 тысяч рублей и выпустил пассажиров.

Жительница отказалась писать заявление в Москве, заявив, что сделает это по возвращении в Воронеж. Однако столичные правоохранители начали проверку по факту происшествия.