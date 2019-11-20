Россиянам пообещали тёплый декабрь

Пока это предварительный прогноз, уточнённый синоптики выпустят в последних числах ноября.

На севере европейской территории России, в том числе в Москве и Подмосковье, декабрь будет теплее обычного. Об этом "Российской газете" рассказал заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Владимир Тищенко.

Также выше нормы температура прогнозируется на Урале и на севере Красноярского края. На юге Центрального и Приволжского федеральных округов, в Южном и Северо-­Кавказском округах температура ожидается близкой к норме. А вот Якутию могут сковать морозы — может быть холоднее обычных для тех мест –40 по ночам.

Меньше обычного осадков обещают Южному и Приволжскому федеральным округам, а изб­ыток — югу Сибир­и, Ямалу, Таймыр­у, Камчатке, Колыме и Хабаровскому краю.

В Москве в декабре в среднем выпадает до 56 мм осадков (преимущественно в виде снега).