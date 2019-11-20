Forbes назвал самых успешных российских Instаgrаm-блогеров

Журнал Forbes впервые в своей истории опубликовал рейтинг самых финансово успешных российских Instаgrаm-блогеров. Первые три места заняли телеведущие.
На первом месте оказалась журналистка и телеведущая Ксения Собчак. Её доход от рекламы в соцсети журнал оценил в $1,6 миллиона. Собчак несколько раз в неделю размещает у себя на странице рекламные посты. Иногда реклама появляется там и по несколько раз в день. Кроме того, у неё заключены контракты с брендами Dior Make up и Bosco di Ciliegi. Их аккаунты она постоянно отмечает на фото.
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Сегодня День рождения Articoli by Bosco в ГУМе. 20 лет – серьезный возраст, поэтому праздновать будут три дня: сегодня, завтра и в воскресенье. Уже с утра у ГУМовского фонтана много людей – здесь можно сделать макияж, поучаствовать в лотерее, а главное, купить любимые средства с хорошей скидкой! Wearing Paul Smith dress and Ermanno Scervino! @articoli_ru @gum_ru #ArticoliGum20
— Спасибо, что регулярно считаете мои деньги, — отреагировала на эту новость Собчак в своём телеграм-канале.
Серебро в рейтинге получила телеведущая Регина Тодоренко. Она зарабатывает в этой социальной сети около $860 тыс. В основном Тодоренко рекламирует одежду, косметику и товары для детей.
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За эти полтора года, мне кажется, я приобрела достаточно знаний и навыков, прочитав кучу книг о воспитании детей. Но каждый день я всё равно думаю, как воспитать сына, как наделить его теми качествами, которые помогут ему быть достойным человеком! Я безумно люблю проводить с ним время, нянчиться, учить разным словам, заниматься с ним и играть. Для меня важно не навязывать, а вовлекать в процесс. Все-таки, очень важно, чтобы обучение малыша проходило через игру. С недавних пор моими помощниками стали Линкималс . Это яркие и забавные игрушки Fisher-Price , которые не только радуют ребенка (и его родителей), но и обучают его цифрам, цветам и буквам. А еще они очень смешно поют и могут синхронизироваться друг с другом. Так что иногда кажется, что у нас дома поет большой бойз-бенд #fisherprice #linkimals #линкималс
На третьем месте оказалась телеведущая и певица Ольга Бузова. Её доход — те же $860 тыс. Бузова является лицом таких крупных брендов, как, например, Head&Shoulders (Procter&Gamble) и Johnson&Johnson. Суммы её контрактов могут начинаться от $200 тыс. Максимальный гонорар — $500 тыс.
В Forbes уточнили, что среди 15 самых высокооплачиваемых блогеров всего двое мужчин. Это боец смешанных боевых единоборств Хабиб Нурмагомедов, а также автоблогер Алан Енилеев.
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