Forbes назвал самых успешных российских Instаgrаm-блогеров

Эксперты отметили, что среди 15 наиболее высокооплачиваемых инстаграмеров всего двое мужчин.

Журнал Forbes впервые в своей истории опубликовал рейтинг самых финансово успешных российских Instаgrаm-блогеров. Первые три места заняли телеведущие.

На первом месте оказалась журналистка и телеведущая Ксения Собчак. Её доход от рекламы в соцсети журнал оценил в $1,6 миллиона. Собчак несколько раз в неделю размещает у себя на странице рекламные посты. Иногда реклама появляется там и по несколько раз в день. Кроме того, у неё заключены контракты с брендами Dior Make up и Bosco di Ciliegi. Их аккаунты она постоянно отмечает на фото.

— Спасибо, что регулярно считаете мои деньги, — отреагировала на эту новость Собчак в своём телеграм-канале.

Серебро в рейтинге получила телеведущая Регина Тодоренко. Она зарабатывает в этой социальной сети около $860 тыс. В основном Тодоренко рекламирует одежду, косметику и товары для детей.

На третьем месте оказалась телеведущая и певица Ольга Бузова. Её доход — те же $860 тыс. Бузова является лицом таких крупных брендов, как, например, Head&Shoulders (Procter&Gamble) и Johnson&Johnson. Суммы её контрактов могут начинаться от $200 тыс. Максимальный гонорар — $500 тыс.

В Forbes уточнили, что среди 15 самых высокооплачиваемых блогеров всего двое мужчин. Это боец смешанных боевых единоборств Хабиб Нурмагомедов, а также автоблогер Алан Енилеев.