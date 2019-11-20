Бузова снова закрыла свою страницу в "Инстаграме"

Телеведущая Ольга Бузова закрыла свою страничку в "Инстаграме". При входе на страницу профиля теперь высвечивается надпись "Закрытый аккаунт".

Пока остаётся только догадываться, чем вызвано это решение, так как сама Бузова никак его не прокомментировала.

В прошлом певица уже закрывала свою страницу. Тогда её к этому подтолкнул скандал, возникший после шутки про блокадницу.

Напомним, 13 августа артистка опубликовала видеоролик, где вылизала тарелку, а потом назвала себя блокадницей. Это вызвало широкий резонанс в обществе. В Генпрокуратуру была направлена петиция с требованием заблокировать аккаунт певицы. Сама Бузова заявила, что не считает свою шутку оскорбительной.