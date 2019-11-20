В Петербурге врачи поликлиники не стали помогать упавшему у входа мужчине

В Санкт-Петербурге прохожий потерял сознание у дверей поликлиники № 38, однако никто из врачей так и не вышел на помощь. Об этом 78.ru рассказала очевидица.

По словам женщины, она шла на приём к врачу и увидела около входа лежащего мужчину лет 50–55. Очевидица сразу же обратилась в регистратуру с просьбой помочь упавшему. В ответ на это она услышала отказ и совет вызвать скорую помощь. Сотрудники пояснили ей, что врачи не могут покидать рабочее место. То же самое ей сказали и в приёмной главного врача.

Только после того, как на место происшествия приехали две машины скорой, врачи поликлиники всё-таки вышли на улицу.

Напомним, ранее в Сети появились кадры из больницы Воронежской области, на которых пьяная врач не может сделать ребёнку рентген. Главврач заявил, что ранее на медика жалоб не поступало.